Lanazione.it - Benvenuto olio nuovo: ecco dove assaggiarlo nei mercati di campagna della Toscana

Firenze, 29 novembre 2024 - L’arrivo delextravergine di oliva è una festa. L’oro verde, appena franto, è protagonista per tutto il fine settimana neidiAmica di Coldiretti. L’appuntamento è per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre con tante iniziative in calendario tra Arezzo, Grosseto, Firenze, Carrara e Pistoia., “Basse rese, ma prodotto eccellente. I prezzi?perché non è caro” Conclusa una positiva stagione di raccolta, saranno gli stessi produttori olivicoli a raccontare i segreti di questo condimento antico e salutare che è alla baseDieta Mediterranea considerata universalmente il migliore modello alimentare al mondo. Tra i banchi deitraboccanti di prodotti stagionali, genuini, freschi e soprattutto a km zero, durante tutto il weekend, ci saranno momenti e soprattutto spazi per conoscere meglio, e più da vicino, le caratteristiche organolettiche, agronomiche, nutrizionali e culturali, di questo straordinario elisir naturale: dall’immancabile fett’unta alla novità del gelato all’Evo, dalle degustazioni sensoriali delletantissime varietà autoctone molte delle quali a rischio estinzione all’esposizione dei diversi cultivar regionali coltivati e riprodotti nel corso dei secoli a livello locale, dai laboratori per i bambini agli shoow cooking a cura dei cuochi contadini diAmica fino alle “lezioni” per imparare a riconoscere unbuono da undozzinale.