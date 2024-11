Puntomagazine.it - Benevento-Cerignola, stallo autobus in via Delcogliano e chiusura mercato anticipato

Modifiche alla viabilità e alla gestione delin vista della partita– Audace, 29 novembre 2024 – A causa dello svolgimento della gara di calcio– Audace, in programma sabato 30 novembre alle ore 15:00, e quindi in conseguenza della necessità di spostare il terminal bus di via Rivellini in altra sede per motivi di di ordine e sicurezza pubblica, è istituito il divieto di sosta e fermata ad eccezione degliextraurbani in via, e più precisamente nell’area di parcheggio prospiciente l’Università Giustino Fortunato, dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di sabato 30 novembre al fine di consentire l’effettuazione dellotecnico dei bus extraurbani. La fermata operativa per la salita e discesa dei passeggeri continuerà invece a svolgersi regolarmente in via Mustilli.