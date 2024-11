Oasport.it - Basket femminile, Schio affronta Sassari, Venezia accoglie Battipaglia

Leggi su Oasport.it

Nona giornata del massimo campionatodi pallacanestro, con le gerarchie ancora da mettere in chiaro.prova la fuga,in scia, ma sarà quest’ultima ad aprire le danze in questo weekend.Sottana e compagne affronteranno la Dinamoal Palasport Livio Romare. Oranges che vogliono mettere da parte la sconfitta in Eurolega con ilLandes dello scorso mercoledì e proveranno a ripartire contro le sarde, ferme a otto punti in classifica.Provando anche ad aspettare un passo falso della Umana Reyer, che si mangia le mani dopo la pesante sconfitta di Praga. Difficile che uno scivolone possa arrivare domenica pomeriggio in casa contro la O.Me.P.S., reduce dalla seconda vittoria in campionato contro San Martino di Lupari. Le padovane sono le uniche ferme a zero in classifica e tenteranno di sbloccarsi con l’E-Work Faenza in uno scontro che sa già quasi di ultima spiaggia.