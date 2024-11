Anteprima24.it - Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Insediata la commissione mensa scolastica”

Tempo di lettura: 2 minutiSi è ufficialmentepresso il Comune dila, l’organismo incaricato di garantire la qualità e l’efficienza del servizio di refezione destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e dei nidi comunali. Nel corso della seduta inaugurale sono stati eletti Paride Porpora come Presidente e GiovMarchese come Segretario.“Laè un servizio fondamentale per il benessere dei nostri bambini, non solo per assicurare un corretto apporto nutrizionale, ma anche per il suo valore educativo e sociale,” ha dichiarato la. “Sono certa che il lavoro della, in costante dialogo con le famiglie e i fornitori, porterà a un miglioramento continuo del servizio, rendendolo sempre più adeguato alle esigenze dei piccoli utenti e delle loro famiglie”.