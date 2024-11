Quotidiano.net - Bankitalia, monitoriamo su pos, riattivata parte servizi

Leggi su Quotidiano.net

La Banca d'Italia sta monitorando le difficoltà operative che si sono verificate in alcunidi pagamento con carte di credito e di debito dalla tarda mattinata di ieri, 28 novembre, e che stanno causando disagi a cittadini e imprese. In base alle informazioni disponibili, i dissono riconducibili a problematiche di tipo operativo (danni a una infrastruttura fisica) registrate da un fornitore tecnologico. Il fornitore sta apprestando i necessari interventi al fine di mitigare i disagi sul funzionamento dell'infrastruttura e suierogati. Al momento unadeidi pagamento impattati è stata, mentre permangono malfunzionamenti per alcuni circuiti di carte di credito e di debito.