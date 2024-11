Lapresse.it - Ballando con le stelle, Pellegrini contro Madonia

Leggi su Lapresse.it

Tapiro d’Oro a Federicadopo che la direzione dicon leha escluso dal programma il suo partner di ballo Angelo, ora sostituito da Samuel Peron. Il Tapiro le viene consegnato da Valerio Staffelli nella puntata di questa seria di Striscia la notizia (Canale 5 ore 20.35).“Si girava spesso a guardare Sonia Bruganelli”“Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, dichiara Federica. E quando Staffelli le chiede se ha notato che, nell’ultima puntata, avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea lo sguardo di compiacimento della fidanzata Sonia Bruganelli,risponde: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei.