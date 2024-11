Frosinonetoday.it - Autostrada, chiudono i caselli di Anagni e Cassino: ecco quando

Leggi su Frosinonetoday.it

Quattro notti di chiusure per idi. A comunicarlo è autostrade per l'Italia.: "Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e di posa della fibra ottica, nelle quattro notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, con orario 22.