Bergamonews.it - Autostrada A4, il casello di Dalmine chiude 5 notti per i lavori di ampliamento

. Ildiper cinque. Autostrade per l’Italia ha comunicato la limitazione alla viabilità per consentire idi.La stazione dell’A4 Milano-Brescia sarà chiusa per cinque, da lunedì 2 a martedì 6 dicembre, dalle 21:00 alle 5:00.In alternativa è consigliato l’utilizzo della stazione di Capriate o di Bergamo.