Ilgiorno.it - Aumento della Tari, l’appello: "Conteggi da rivedere"

Leggi su Ilgiorno.it

Di fronte ad aumentidell’ordine del 50% per le famiglie e del 100% per i commercianti, i Verdi chiedono al Comune di "e scelte politiche". E lanciano un appello al sindaco Francesco Squeri: "Dica a cittadini e commercianti di pagare solo la prima ratatassa rifiuti 2024, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate per rendere meno pesante l’attuale salasso". Sono questi gli sviluppiquerelle sulla2024. Alla base del forte balzello ci sarebbero gli aumentati costi del servizio e la necessità di ridistribuire la spesa tra i contribuenti, in seguito al trasferimento di alcune aziende fuori San Donato. "I cittadini si sono impegnati a fare la raccolta differenziata, che nel 2023 ha sfiorato la quota del 70%. Invece di essere premiati, subiscono la stangata.