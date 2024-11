Oasport.it - Atletica, Jakob Ingebrigtsen accusa il padre: “Mi dava pugni, schiaffi e botte in testa”

Leggi su Oasport.it

ha raccontato di avere subitoripetute inda parte del. Nell’ambito delle indagini che vedono interessato il suo genitore Gjert (nonché allenatore), con il capo didi abusi fisici sui propri figli, il fuoriclasse norvegese ha dichiarato alla polizia di essere stato colpito in diverse occasioni e in un caso particolare gli abusi sarebbero durati anche 15-30 minuti.Queste affermazioni sono state raccolte dalle forze dell’ordine nell’ambito dell’indagine iniziata dopo che una sorella dell’atleta aveva denunciato i maltrattamenti, che sarebbero stati perpetrati in un arco temporale di dieci anni e che sarebbero stati confermati anche da altri famigliari. Il 58enne nega tutte le accuse, il processo dovrebbe svolgersi nel corso del 2025.