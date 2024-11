Ilfoglio.it - Arianna Safonov, la comica che strapazza i luoghi comuni sul patriarcato

Leggi su Ilfoglio.it

Una ragazza oggi quarantenne, romana per nascita ma dal nome evocativo di una duplice, ulteriore origine:Porcelli, professione autrice satirica, è infatti anche un po’ milanese per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti