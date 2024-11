Panorama.it - Altrove a Le Isole di Tahiti | Papeete e oltre

Leggi su Panorama.it

, l’isola principale, quella che ospita la capitale, non è un punto di passaggio. Racchiude in sé una sequenza di tipicità e angoli selvaggi, dove spesso il turismo non arriva o va di fretta. Dove l’essenza della Polinesia è rimasta com’era.