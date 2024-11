Quotidiano.net - Alcol, droga e telefonino in auto, stretta prima di Natale

L', l'utilizzo di sostanze stupefacenti, ilal volante, la velocità, l'abbandono di animali: arriva laal Codice della Strada per limitare incidenti stradali e vittime. Le novità, approvate la scorsa settimana dal Parlamento, secondo quanto risulta all'ANSA, saranno oggi sulla Gazzetta Ufficiale edita dal Poligrafico. Scatta il conto alla rovescia per la cosiddetta vacatio legis e l'applicazione delle nuove multe e delle sospensioni scatterà il 14 dicembre,di. Glimobilisti, alle prese con le festività natalizie e della fine dell'anno, dovranno fare maggiore attenzione per evitare maximulte o la sospensione della patente.