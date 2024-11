2anews.it - Al Teatro Totò va in scena “Non rubateci i sogni” di Bernardino De Bernardis

Leggi su 2anews.it

Non, il nuovo e appassionante spettacolo scritto e diretto daDe, inaldi Napoli. Un prete timoroso, unconfiscato alla Camorra, un gruppo di giovani ribelli e una città che non smette mai di sognare. Questi sono gli ingredienti di Non, il .