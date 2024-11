Fanpage.it - Again di Pino Daniele arriva in radio, la reazione dei fan all’inedito: “Tu e la tua musica siete immortali”

Da oggi è in, l'inedito del cantautore napoletano. La pubblicazione celebra l'arrivo di due ricorrenze significative legate alla sua vita e alla sua carriera. Il brano è stato accolto con emozione dai fan e in molti sui social stanno lasciando messaggi di affetto e ammirazione per l’artista scomparso nel 2015.