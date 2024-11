Chietitoday.it - Affitti brevi: il 39% delle strutture del Chietino sono “fuori legge”

Leggi su Chietitoday.it

Il 39%immobiliari adibite adnel”. La provincia teatina è, tra quelle abruzzesi, al terzo posto per unità non a norma. Infatti, per quanto riguarda l’Abruzzo abbiamo una classifica provinciale che vede al primo posto Teramo con il 52%.