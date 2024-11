Ilrestodelcarlino.it - “Addio a Stefano Zanerini, ora il mondo del calcio è più triste e vuoto”

Bologna, 29 novembre 2024 – Se ne andato ieri, all’improvviso, il giornalista e dirigente sportivo, creatore 12 anni di ’Qui Bologna Tv’. Aveva solo 65 anni, da giugno era diventato direttore sportivo del Felsina(promozione) che si era preso subito a cuore e che voleva rilanciare con l’entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto. "Ciao Direttore. Ciao Zane – ricorda la società su Facebook – Abbiamo rincontrato un uomo gentile, una persona perbene, sempre con una parola di conforto per gli altri. ’Sì, sì, ci penso io’ era questo il tuo mantra. Lasci unche da ora in poi sarà un po’ piùsenza di te. In undelormai frenetico che urla e si dimena tu portavi calma e serenità, bastava la tua presenza, pacata e silenziosa, a rasserenare un clima teso”.