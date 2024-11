A Toiano una scuola di Danza forma i talenti del domani

Leggi su Ilblogdigio.it

Ricevo e pubblico: “Siamo unadiche si dedica are idel futuro, offrendo una varietà di discipline per promuovere la passione per lae lo sviluppo artistico. La nostra realtà, anche se piccola, si distingue per l’attenzione e la cura verso i giovani, accompagnandoli nel loro percorso di crescita . AunadidelIl Blog di Giò.