Udinetoday.it - A Ronchis, incontro con l'Arma sulla pubblica sicurezza

Leggi su Udinetoday.it

Il Comune di, attraverso l' Assessorato alla, in collaborazione con la Commissione Insieme per gli anziani, ha organizzato uncon l'dei Carabinieri sui Metodi di prevenzione per la. In particolare si parlerà dei furti, raggiri, atti criminosi a.