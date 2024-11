Casertanews.it - A Cesa "Funamboli" di padre Francesco Fiorillo

Leggi su Casertanews.it

L’appuntamento è per venerdì 29 novembre alle ore 18.30 presso la sala polivalente “Siani” in piazza De Gasperi a, per la presentazione del libro “” di.Dopo i saluti istituzionali del sindaco Enzo Guida, previsti gli interventi del Vescovo della Diocesi.