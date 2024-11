Salernotoday.it - 10eLotto: in Campania vinti 30mila euro, la dea bendata strizza l'occhio a Giffoni

Leggi su Salernotoday.it

Doppietta daincon il: giovedì 28 novembre, come riporta Agipronews, festa grande grazie al 9 da 20milarealizzatoValle Piana, in provincia di Salerno, e i 10milaa Capua, in provincia di Caserta. La curiositàL’ultimo concorso del.