Sbircialanotizia.it - X Factor, stasera la semifinale: la doppia assegnazione dei giudici

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lain diretta in prima serata su Sky e in streaming su NOW Ladi X2024 va in onda, giovedì 28, in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Gli artisti in gara affronteranno l’ultima sfida prima della finalissima del talent show attesa per il prossimo 5 dicembre. .