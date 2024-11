X Factor 2024 la semifinale | doppia manche e ospiti

Leggi su Corrieretoscano.it

Ladi ‘X? andrà in onda questa sera, giovedì 28 novembre, alle 21.15 su ‘Sky Uno’ e in streaming su ‘NOW’. Un appuntamento decisivo per i sei artisti ancora in gara, che si contenderanno i quattro posti disponibili per la finalissima, in programma il 5 dicembre.La serata sarà condotta da Giorgia, con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi pronti a valutare i concorrenti in duecariche di emozioni. La primavedrà gli artisti esibirsi accompagnati dalla ‘Philharmonic Franciacorta Orchestra’, composta da 22 elementi, che arricchirà le performance con un arrangiamento sinfonico inedito.Al termine di questaci sarà un primo verdetto: permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato conquista il pass per la finalissima.