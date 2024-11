Tpi.it - X Factor 2024: chi sono i finalisti di questa edizione

Leggi su Tpi.it

: chidiChidi Xsera, 28 novembre, è andata in scena la semifinale del noto talent musicale di Sky. Due manche al termine delle quali abbiamo conosciuto i nomi dei quattrodi X, che si affronteranno per la vittoria nell’imperdibile finale del 5 dicembre, per la prima volta in esterna, live da Piazza del Plebiscito di Napoli. In giuria troviamo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Idi X. In aggiornamentoConcorrentiNella semifinale di Xci saranno due manche. La prima è quella amatissima con l’orchestra. Ecco le esibizioni.tre brani leggendari per la squadra di Achille Lauro, “Can’t Help Falling In Love” di Elvis per I PATAGARRI; “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini per Les Votives; “Caruso” di Lucio Dalla per Lorenzo Salvetti;nella squadra Jake La Furia, “Per Elisa”, il mitico e strepitoso incontro tra la penna di Franco Battiato e la voce di Alice, sarà affidato a Francamente;nella squadra di Manuel Agnelli, Mimì porterà una delle canzoni più importanti del blues americano contro il razzismo e la discriminazione “Strange Fruit” di Billie Holiday; i PUNKCAKE presenteranno una loro versione della straordinaria “My Way” di Frank Sinatra.