Pordenonetoday.it - Welfare, l'appello dei dem regionali: "Norma unica Rosolen sia strutturale e condivisa"

Leggi su Pordenonetoday.it

“Il tempo perduto non si recupera più e sinceramente si poteva non aspettare sette anni per annunciare il varo di unanell’ambito del lavoro e delle famiglie, che peraltro non vedremo prima dell’anno prossimo. I segni precisi del crepuscolo demografico si manifestano da anni.