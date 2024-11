Iltempo.it - Weekend segnato dal maltempo al centro-sud: dicembre inizia col freddo

In questa seconda parte della settimana un promontorio anticiclonico si vedrà elevarsi sull'Europa-occidentale mentre una goccia fredda sull'Europa orientale si muove verso Balcani e Mediterraneo. Nel corso dei prossimi giorni condizioni meteo in rapido peggioramento in Italia con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il Sud e parte del, segnatamente settori adriatici. Atteso comunque un generale calo delle temperature su tutta la Penisola con valori che tra sabato e domenica si porteranno anche di qualche grado al di sotto delle medie. Mese diche inizierà così con clima piuttostoanche se all'inizio della prossima settimana il tempo andrà migliorando grazie a un rinforzo dell'alta pressione. Sono gli ultimi aggiornamenti delMeteo Italiano che comunque mostrano un certo dinamismo per la prima settimana dicon possibili impulsi instabili in arrivo da nord-ovest.