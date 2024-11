Pisatoday.it - Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 30 novembre e il 1 dicembre

Leggi su Pisatoday.it

Sarà un fine settimana in cui sarà possibile iniziare ad assaporare l'aria natalizia grazie agli appuntamenti che richiamano da vicino proprio il periodo più magico dell'anno.Ecco qualche idea su come trascorrere il:'Aspettando il Natale' a MontescudaioIl 1in via.