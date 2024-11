Latinatoday.it - Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

Leggi su Latinatoday.it

Si comincia a respirare l’atmosfera del Natale, in qualche città sono già accese le luminarie euna passeggiata all’aperto, visitare mercatini e curiosare è ancora più emozionante. Tanti sono gli appuntamenti che animano ilend ae nella sua, come sempre ce n’è per.