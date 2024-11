Liberoquotidiano.it - Webuild, Re Salman inaugura nuova rete metro Riyad con avveniristica Downtown station

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Sua Maestà Rebin Abdulaziz Al Saud ha ufficialmenteto ieri ladih, in Arabia Saudita, le cui sei linee, completamente automatizzate, coprono una lunghezza complessiva di 176 km. La, che vede impegnato il Grupponella realizzazione della linea 3, la più lunga dell'intero sistema, contribuirà alle esigenze di mobilità urbana della capitale, migliorando la qualità della vita dei suoi residenti e visitatori, in linea con gli obiettivi di Vision 2030. La Qasrl Al Hokmdelladih, situata vicino al Palazzo del Governatore della Regione dih, si distingue tra le quattro stazioni iconiche della. Con una superficie di 20mila metri quadrati, il suo design di grande impatto presenta un grande cono rovesciato in acciaio inossidabile, simbolo della visione di sviluppo del paese.