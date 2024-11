Palermotoday.it - Vucciria, sorpreso a vendere coca e crack per strada: arrestato un trentenne

Leggi su Palermotoday.it

In tasca aveva denaro contante e un vasto campionario traina,e marijuana. I carabinieri hannonei giorni scorsi unresidente in provincia di Palermoin via dei Frangiai mentre cedeva un involucro a un acquirente. Prima dell'arresto, poi convalidato dal gip.