Imiglioridififa.com - Vota il POTM di Novembre della Serie A

Leggi su Imiglioridififa.com

EA Sports ha aperto ufficialmente lezioni per il Player of the Month () del mese diper laA. I tifosi sono invitati a scegliere il giocatore che si è distinto per le sue prestazioni eccezionali durante il mese appena concluso.Ogni mese, infatti, EA Sports premia le atlete e gli atleti che hanno dimostrato il miglior rendimento nelle partite, sia in termini di gol, assist che performance complessiva.I candidatiA di2024Buongiorno del NapoliDimarco dell’InterKeanFiorentinaLookman dell’AtalantaThuramJuventusZaccagniLazioComere ildi questo mesePer partecipare e scegliere la tua giocatrice preferita, clicca sul link qui sotto eora ilsul sito EAClicca sul link per conoscere TUTTI iusciti nell’arco dell’anno 2024/2025 su FC 25.