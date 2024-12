Gravidanzaonline.it - “Vorrei diventare mamma ma ho il terrore del parto: come supero la paura?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Salve dottoressa, in me vive un forte desiderio di maternità. Ho 30 anni e ho un compagno da tre, e stiamo pensando di avere un bambino. Io però ho ildel, non so perché, ma mentalmente lo collego a un’idea di morte.Non so davveroaffrontare una gravidanza con questache mi pervade:posso risolvere il problema e? Grazie se vorrà rispondermi.L'articolo “ma ho ildella?” proviene da GravidanzaOnLine.