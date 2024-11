Pisatoday.it - Vittoria piena e tanto entusiasmo per le ragazze della Pallavolo Cascina

Arrivano 3 punti importantissimi nel match casalingo contro la Folgore San Miniato, squadra tosta che ha messoa dura prova per tutta la gara. Al via in campo Belli e Corti E. in diagonale, Sgherri V. e Corti F. in posto 4, Melani e Gori sul centro, Di Matteo Libero. Bozzi e Sgherri N.