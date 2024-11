Tg24.sky.it - Vigevano, arrestati il sindaco Andrea Ceffa e 4 funzionari per corruzione

I carabinieri di Pavia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti deldi, di una consigliera comunale e di tre dirigenti di Asm (controllata dal Comune) in materia di reati contro la Pubblica amministrazione. Perquisizioni anche per un politico locale, ex europarlamentare e un imprenditore edile.