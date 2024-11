Europa.today.it - Video leak svela il Galaxy S25 Ultra, nuovo super smartphone di Samsung

Leggi su Europa.today.it

Il lancio della nuova famiglia 'top di gamma' diS25, è in programma solamente per l'inizio del prossimo anno, ma uncircolato nelle ultime ore in rete offre un'idea piuttosto precisa di quello che dovrebbe essere il suo possibile design, in particolare.