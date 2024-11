Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2024 ore 18:15

DEL 28 NOVEMBREORE 17.20 MARCO CILUFFOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LE AUTOSTRADESULLA A1 FIRENZEPER UN INCIDENTETRA ORVIETO E ATTIGLIANOSI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALESUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO CODE IN DIREZIONE TANGENZIALE EST DA PORTONACCIOMENTRE IN DIREZIONE DEL RACCORDOPER INCIDENTE CODE DA PORTONACCIO A FIORENTINIPASSIAMO SUL RACCORDO ANULAREPER TRAFFICO PRIMI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, TRA NOMENTANA E BIVIO A24E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA ANCHE COMPLICE UN INCDENTE CHE VEDE COINVOLTO UN MEZZO PESANTEIN ESTERNA SEMPRE PER TRAFFICOCODE A TRATTI DA COLOMBO A TUSCOLANACANTIERI ATTIVI CON RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIATRA RIANO E CASTELNUOVO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMOE SULLA TIBURTINA IN DIREZIONEDA GUIDONIA A SETTEVILLEIN CHIUSURA IL TRASPORO PUBBLICORIDOTTO A 4 ORE LO SCIOPERO DI DOMANI, CHE VEDRA’ CONVOLTE LE LINEE ATAC, COTRAL, BUS PERIFERICI DI OPERATORI PRIVATI E LE FERROVIE EX CONCESSE METRE ECIVITACASTELLANA VITERBO.