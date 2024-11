Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2024 ore 07:30

DEL 28 NOVEMBREORE 07.20 TOMMASO RENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE I RALLENTAMENTI INTERESSANO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE TRA L’A24-TERAMO E CENTRALE DEL LATTESPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALETRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMOSITUAZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONENORD DOVE LE CODE INTERESSANO IL TRATTO SETTEBAGNI-RACCORDORALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E CASALE LUMBROSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALECODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’UREBETRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI, E PROSEGUENDO ANCHE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMADA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral