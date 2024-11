Ilgiornaleditalia.it - Via libera Ue per ribociclib per cancro al seno precoce Hr+/Her2- ad alto rischio recidiva

L’oncologo De Laurentiis, ‘una nuova opzione terapeutica per un’ampia popolazione di pazienti’ Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha approvatoin combinazione con un inibitore dell'aromatasi (Ai) per il trattamento in fase adiuvante dei pazienti con tumo