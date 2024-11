Via libera Ue per ribociclib per cancro al seno precoce Hr+/Her2- ad alto rischio recidiva

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La Commissione europea (Ce) ha approvatoin combinazione con un inibitore dell'aromatasi (Ai) per il trattamento in fase adiuvante dei pazienti con tumore della mammella(Ebc) hormone receptor positivo (Hr+), human epidermal growth factor receptor 2 negativo (-), addi. L'approvazione – informa in una nota Novartis – .