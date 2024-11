Lanazione.it - Via al progetto per la rotatoria alla “Cardella“

Leggi su Lanazione.it

È stata firmata la determina di approvazione delesecutivo per la nuovache sorgerà a San Pietro a Vico all’intersezione tra la via dell’Acquacalda e via per Marlia che verrà realizzata direttamente e con spese a carico dSocietà Cartiere Modesto. Si tratta della realizzazione delunitario convenzionato proposto e a carico della società per il riordino funzionale della cartiera, approvato dal Consiglio comunale nel 2022. Ilconvenzionato oltre, ha previsto la realizzazione di un parcheggio pubblico adiacente al cimitero di S. Pietro a Vico e antistante l’ingresso della cartiera e il finanziamento di un parcheggio pubblico e di un’area a verde attrezzato a servizio della scuola primaria di S. Pietro a Vico già realizzato. “Si tratta di un modello di come pubblico e privato possano collaborare proficuamente per l’interesse del nostro territorio – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – in questo modo abbiamo previsto assieme lo sviluppo di una realtà produttiva fondamentale per tutta la zona ma anche il miglioramento della sicurezza stradale e delle infrastrutture che servono il centro di San Pietro a Vico dove fra la chiesa e la scuola passa una strada molto transitata e dove mancavano parcheggi e un parco pubblico.