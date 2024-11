Tpi.it - Vannacci stupito dalle parole di Fedez: “Sono lusingato. Avevo ragione, il mondo è proprio al contrario”

di: “si è mostrato sorpresocheha speso nei suoi confronti dichiarandolo superiore, quantomeno a livello comunicativo, alla segretaria del Pd Elly Schlein.Ospite del programma radiofonico La Zanzara, infatti, il rapper, alla domanda del conduttore Giuseppe Cruciani “Se dovessi scegliere trae Schlein”, ha risposto: “”.“Ma è omofobo” ha dichiarato il co-conduttore David Parenzo, mentre Cruciani ha affermato: “Ma facevi le dirette con Zan“.Il cantante, a quel punto, ha motivato la sua scelta: “La Schlein non attecchisce, chi la voterebbe? Non mi interessano le tifoserie, non voglio avere la bandiere di uno o dell’altra, io guardo le cose da comunicatore”.“Comunicativamente parlandoè dieci spanne sopra.