VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv Champions League volley femminile | orario programma streaming

giovedì 28 novembre (ore 17.30) si gioca, incontro valido per la fase a gironi della2024-2025 di. La compagine meneghina sarà impegnate in questa durissima trasferta in Turchia dopo aver perso contro Conegliano nel big match della Serie A1 ed essersi allontanata dal primo posto in campionato. Il Veroandrà a caccia del terzo sigillo consecutivo nella massima competizione continentale dopo aver regolato Calcit Kamnik e Porto con un doppio 3-0.Si tratta di uno scontro diretto al vertice del gruppo C tra due compagini imbattute: chi vincerà il testa a testa si isserà al comando solitario del raggruppamento e metterà una seria ipoteca sulla qualificazione diretta ai quarti di finale. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, con le vice campionesse d’Europa desiderose di prendersi lo scalpo di lusso e avere la meglio contro il sestetto di coach Giovanni Guidetti.