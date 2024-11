Ilgiorno.it - Vaccinazioni gratis contro influenza e Covid-19 sabato mattina in piazza del Popolo col camper di Asst

sulper beneficiarne sotto casa. Con questa iniziativa, l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi è sempre più vicina ai cittadini. Arriva infatti in diversi paesi del Centro e Basso Lodigiano, ilvaccinale. "L’obiettivo è avvicinarsi il più possibile alla popolazione del territorio, facilitando l’accesso alla vaccinazione e sensibilizzando sulla necessità di proteggere se stessi e la comunità" spiegano in direzione. L’iniziativa è andata in scena ieriscorso in vicolo Trecchi a Maleo, ieri indella Vittoria a San Rocco al Porto e sarà ripetutadalle 9.30 alle 12.30 indela San Colombano al Lambro. L’beneficia della collaborazione del Comitato di Codogno della Croce Rossa Italiana. Sarà possibile riceveregratuitel’e il-19.