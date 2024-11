Lanazione.it - Va in tribunale con un coltello a serramanico in borsa: denunciata

Perugia, 28 novembre 2024 – Una donna viene fermata all’ingresso deldi Perugia con unnellaed è stata. Nella mattinata di ieri una donna residente nel Fermano si è presentata aldi Perugia per accompagnare il figlio a testimoniare in un procedimento e, durante le attività di controllo, il personale di vigilanza, con l'ausilio del metal detector, ha trovato all'interno delladella donna undi 20 centimetri. La donna ha raccontato che ilera di proprietà del figlio e che lo aveva preso temporaneamente in custodia. Nella borsetta è stata trovata anche una cartuccia per pistola a salve. Il personale della Questura di Perugia ha denunciato la donna all'autorità giudiziaria.