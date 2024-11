Frosinonetoday.it - Usura e minacce, arrestato un uomo nel sorano

Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato di Frosinone ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino della provincia per il reato di estorsione. La parte offesa, esasperata dalle incalzanti richieste di denaro e, dopo aver assecondato in diverse circostanze.