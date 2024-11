Sport.quotidiano.net - Use Rosa: 7 vittorie su 8. Avvio di stagione da sogno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mancano ancora cinque giornate alla fine del girone di andata, quindi il campionato è decisamente ancora molto lungo. Tuttavia in casa UseScotti si godono l’ottimodiin cui le biancorosse hanno vinto sette delle otto partite disputando (tutte e cinque quelle giocate in trasferta), arrendendosi soltanto alla capolista a punteggio pieno Galli San Giovanni che le precede di due punti. Coach Alessio Cioni è però consapevole che in questa fase conta più continuare a lavorare sulle situazioni che sono da migliorare che non cullare sogni di gloria. "Tanti alti e bassi nell’ultima vittoria a Torino – spiega l’allenatore –, siamo sempre state avanti ma senza mai riuscire davvero a chiuderla contro un avversario che ha saputo sempre ricucire lo strappo. Nei momenti nei quali potevamo dare il colpo decisivo abbiamo commesso degli errori difensivi evitabili lasciando a loro situazioni di tiro aperte che solitamente non concediamo.