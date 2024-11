Liberoquotidiano.it - Usa, il ritorno di Trump e il futuro a rischio del 'programma Russia' della Cia

Londra, 27 nov. (Adnkronos) - L'arrivo dialla Casa Bianca? Agita le notti di quanti operano come agenti doppi dall'interno del potere russo. A scriverne è il quotidiano britannico 'Guardian', spiegando che negli ultimi tre anni la Cia ha condotto undi sensibilizzazione "insolitamente audace", puntando a reclutare cittadini russi interni al governo o ai servizi di sicurezza del Paese, tra quanti chiaramente in disaccordo con le scelte del regime di Vladimir Putin, anche sull'Ucraina. Un'occasione da cogliere in nome di una scelta patriottica, così proclamavano i "video di reclutamento contenenti istruzioni su come contattare la Cia in modo sicuro". A gennaio, tuttavia, i russi che hanno risposto a queste chiamate si troveranno di fronte a una realtà geopolitica molto diversa, con ildialla Casa Bianca.