Ursula-bis è debolissima: mai così pochi voti

La seconda Commissione Von der Leyen raccatta appena 370 consensi: è la maggioranza più risicata della storia. Un dato figlio dei tanti «no» dei Popolari spagnoli per il caso-Ribera. Non proprio il massimo per andare a trattare sui dazi con Donald Trump.