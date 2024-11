Comingsoon.it - Uomini e Donne, Barbara De Santi nella bufera per l'hotel-gate: arriva la reazione di Cristina Tenuta

Leggi su Comingsoon.it

puntata di oggi diDeè stata coinvolta in quello che è già stato definito l'. Una struttura si è lamentata infatti del comportamento della dama. Sui social non è passata inosservata ladi, ex dama del parterre!