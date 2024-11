Lapresse.it - Università, la Crui boccia il decreto Bernini su quelle telematiche

Parere negativo sulche riorganizza le: la, Conferenza rettori universitari italiani,ildella ministra dell’e della Ricerca Anna Maria. “Pur valutando l’attenzione che iloggetto d’esame pone nel conciliare le diverse posizioni che necessariamente sussistono per l’attuale forte asimmetria regolamentare riguardante lee gli atenei telematici, non si può non sottolineare la genericità” del testo nella parte in cui “non vengono delineate funzione e attività della figura del tutor e, in una direzione più generale, l’assoluta mancanza di ogni forma di obbligatorietà su, anche parziali, attività sincrone che debbono essere svolte nelle varie attività formative”, scrivono i rettori.